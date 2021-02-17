***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 10:56
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TKURU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910280
BIST
15:241.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:246,9905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:248,4385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:24403,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 403,42
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ATEKS
|59,95
|15.446.826
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.413.488
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.723.037
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.546.777
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|62.201.595
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,10
|121.529.167
|% -7,03
|
|VAKBN
|4,62
|2.119.478.094
|% 5,72
|
|SASA
|42,20
|1.545.253.590
|% 2,48
|
|HALKB
|5,77
|1.486.979.217
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,90
|1.446.914.103
|% 0,07
|
|GARAN
|9,67
|1.199.352.909
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,52
|726.741.118
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,62
|2.119.478.094
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.979.217
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|614.253.435
|% -0,80
|
|KARSN
|5,04
|778.975.033
|% 2,65
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9856
|6,9905
|% -0,04
|
|Euro
|8,4314
|8,4385
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6918
|9,7404
|% -0,02
|
|Frank
|7,7971
|7,8441
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8639
|1,8733
|% 0,31
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:34INDES
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 202 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.20 ) 1, 348
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, ARZUM, HATEK, YUNSA, UFUK, HALKB, SAYAS, IDGYO, VAKFN, KLMSN