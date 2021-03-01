***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2021 11:02
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913860
BIST
14:001.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 33,86
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:007,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1625
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:008,7559
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -0,2135
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:00408,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,67
|Açılış
|: 408,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:58
|ITTFH
|2,75
|33.677.072
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,71
|4.206.993
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.314.459
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.174.608
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.525.110.822
|% 5,33
|
|THYAO
|13,86
|1.080.859.889
|% 2,74
|
|GARAN
|9,00
|774.090.291
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|718.572.428
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,20
|496.512.980
|% 3,01
|
|SISE
|7,51
|1.525.110.822
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|212.901.499
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|774.090.291
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,91
|71.191.603
|% 3,41
|
|THYAO
|13,86
|1.080.859.889
|% 2,74
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2574
|7,2610
|% -2,21
|
|Euro
|8,7480
|8,7535
|% -2,41
|
|Sterlin
|10,1225
|10,1732
|% -1,83
|
|Frank
|7,9334
|7,9812
|% -2,42
|
|Riyal
|1,9342
|1,9439
|% -2,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,78
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|