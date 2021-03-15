***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 17:38
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918239
BIST
18:001.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:007,5618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:009,0266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0280
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:00418,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 418,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GOZDE
|9,14
|334.333.221
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.443.721
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.238.822
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.145.189
|% 9,99
|
|EGGUB
|249,30
|292.771.219
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|37.204.306
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.110.295
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.416.303
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.154.252.707
|% -2,24
|
|SISE
|7,77
|978.791.799
|% 1,44
|
|THYAO
|14,69
|951.892.697
|% 1,31
|
|SASA
|45,16
|915.804.244
|% 0,18
|
|OTKAR
|434,10
|850.236.259
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,24
|407.886.208
|% -2,18
|
|GARAN
|8,72
|1.154.252.707
|% -2,24
|
|SISE
|7,77
|978.791.799
|% 1,44
|
|USAK
|2,75
|296.661.720
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,53
|837.669.224
|% -1,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5556
|7,5614
|% -0,07
|
|Euro
|9,0188
|9,0264
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,4638
|10,5163
|% -0,43
|
|Frank
|8,1005
|8,1493
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0079
|2,0180
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|0,48
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-1,16
|
Seans Raporu
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