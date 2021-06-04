***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 10:01
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940025
BIST
11:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:158,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6921
11:1510,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5328
11:15524,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 524,04
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|FRIGO
|22,88
|18.185.243
|% 8,33
|
|ICBCT
|5,30
|2.848.436
|% 7,07
|
|EPLAS
|32,22
|7.960.757
|% 6,13
|
|QNBFL
|97,85
|37.966
|% 5,22
|
|TKURU
|219,30
|2.594.778
|% -7,08
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|CANTE
|7,54
|24.365.675
|% -5,63
|
|PKENT
|2.847,40
|2.334.047
|% -4,77
|
|RYSAS
|3,87
|10.811.898
|% -3,73
|
|GARAN
|8,04
|253.178.706
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|249.972.524
|% -0,57
|
|SISE
|8,12
|237.676.440
|% 1,12
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|KARSN
|3,93
|227.555.095
|% -6,65
|
|BOBET
|4,21
|218.464.279
|% 9,35
|
|GARAN
|8,04
|253.178.706
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|237.676.440
|% 1,12
|
|PETKM
|6,38
|179.582.176
|% 0,95
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6944
|% -0,09
|
|Euro
|10,5302
|10,5354
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 0,22
|
|Frank
|9,5883
|9,6461
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3166
|2,3282
|% 0,13
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,05
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|0,29
|
Seans Raporu
11:15
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-
11:29ORGE
Yüzde 5.02 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 453 adet işlem
-
11:28IZFAS
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 823 adet işlem
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SASA, THYAO
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, TTKOM, SISE
-
11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 38 artarak (% 0.27 ) 1, 253