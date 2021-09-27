***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 10:43
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965299
BIST
11:021.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
11:028,8616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8453
11:0210,3701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0634
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3484
11:02500,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,07
|Açılış
|: 500,12
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:59
|OYLUM
|12,79
|12.890.061
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|17.783.758
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.219.274
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|3.139.218
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|9.144.250
|% 9,87
|
|TKURU
|199,80
|2.232.110
|% -4,90
|
|KIMMR
|3,85
|95.179.039
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,90
|45.721.482
|% -4,07
|
|AGYO
|2,86
|9.974.586
|% -3,38
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|THYAO
|13,53
|359.500.587
|% -0,66
|
|GARAN
|8,87
|301.850.731
|% 0,57
|
|SISE
|8,24
|154.994.968
|% 0,61
|
|TUPRS
|112,30
|152.463.418
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,33
|135.730.601
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|135.730.601
|% 0,43
|
|GARAN
|8,87
|301.850.731
|% 0,57
|
|THYAO
|13,53
|359.500.587
|% -0,66
|
|KIMMR
|3,85
|95.179.039
|% -4,23
|
|SKBNK
|0,98
|20.940.574
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8584
|8,8630
|% -0,03
|
|Euro
|10,3644
|10,3688
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0944
|12,1551
|% 0,06
|
|Frank
|9,5173
|9,5746
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3568
|2,3686
|% 0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|3,70
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|0,86
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
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11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 78 artarak (% 0.73 ) 1, 489
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11:13XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 3, 144.00 milyon TL de
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11:13INVEO
Yüzde 9.97 oranında artışla 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 089 adet işlem
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11:09ORCAY
Yüzde 9.97 oranında artışla 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 812 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 3, 035.00 milyon TL de