***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2021 09:11
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940009
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
0
En Düşük
0
18:058,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7517
En Düşük
8,6968
18:0510,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6019
En Düşük
10,5531
18:05525,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,52
|Açılış
|: 525,95
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,24
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7252
|8,7302
|% 0,32
|
|Euro
|10,5677
|10,5790
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,2845
|12,3461
|% 0,38
|
|Frank
|9,6233
|9,6813
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3242
|2,3358
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,86
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,01
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|0,06
|
Seans Raporu
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