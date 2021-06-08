***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2021 09:05
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940922
BIST
11:131.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:138,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:1310,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0335
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:13522,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,28
|Açılış
|: 522,66
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ATATP
|31,94
|8.704.832
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.020.695
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|3.455.190
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|YAPRK
|78,70
|18.017.570
|% 7,59
|
|YAYLA
|3,90
|7.134.470
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,14
|9.295.739
|% -6,04
|
|KAPLM
|19,62
|2.570.513
|% -4,66
|
|FRIGO
|20,74
|7.560.402
|% -4,34
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|311.625.259
|% -0,14
|
|SASA
|34,94
|304.700.003
|% 3,43
|
|KOZAL
|127,00
|299.062.679
|% 1,36
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,25
|175.614.353
|% 0,45
|
|GARAN
|8,29
|405.740.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.753.208
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|44.569.400
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|282.949.461
|% 0,49
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5985
|8,6008
|% -0,14
|
|Euro
|10,4681
|10,4713
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,1155
|12,1763
|% -0,47
|
|Frank
|9,5315
|9,5890
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2857
|2,2971
|% -0,17
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,36
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|