***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2021 09:04
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942073
BIST
11:471.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:478,3588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:4710,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0345
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:47498,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,84
|Açılış
|: 498,92
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:47
|OYYAT
|24,78
|41.878.745
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,45
|26.724.318
|% 7,60
|
|EUKYO
|6,25
|2.209.105
|% 6,66
|
|GSRAY
|3,83
|130.480.610
|% 6,39
|
|TKURU
|142,00
|1.689.138
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.789.813
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|751.325
|% -5,18
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|YAPRK
|33,24
|2.822.312
|% -3,93
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|FENER
|39,30
|226.731.157
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,25
|283.643.926
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|225.155.218
|% -0,45
|
|GARAN
|8,41
|431.408.257
|% -0,59
|
|THYAO
|14,75
|723.047.244
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|232.786.270
|% 5,61
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3550
|8,3588
|% -0,42
|
|Euro
|10,1217
|10,1287
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7216
|11,7803
|% -0,73
|
|Frank
|9,2528
|9,3085
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -0,50
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|
Seans Raporu
11:47
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-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
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11:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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11:58XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 5, 225.00 milyon TL de
-
11:56CMBTN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 372 adet işlem
-
11:55YESIL
Yüzde -9.81 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 421 adet işlem