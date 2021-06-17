***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2021 09:16
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942764
BIST
11:061.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:068,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 73,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 74,3900
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:0610,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:067,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,03
|Açılış
|: 7,45
|
|Önceki Kapanış
|: 7,48
|
7,56
En Düşük
7,43
BIST En Aktif Hisseler11:04
|IDGYO
|5,50
|1.489.352
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.138.137
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|71,40
|13.926.315
|% 9,59
|
|BERA
|18,81
|14.825.139
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|YESIL
|2,21
|84.017.933
|% -4,74
|
|THYAO
|14,55
|444.163.769
|% 1,61
|
|GARAN
|8,36
|212.776.578
|% 0,00
|
|BOBET
|5,57
|186.624.803
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,21
|182.302.335
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,35
|162.755.475
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,21
|182.302.335
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|121.234.062
|% -0,45
|
|YESIL
|2,21
|84.017.933
|% -4,74
|
|BOBET
|5,57
|186.624.803
|% 2,39
|
|THYAO
|14,55
|444.163.769
|% 1,61
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6164
|8,6190
|% 0,04
|
|Euro
|10,3101
|10,3197
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0065
|12,0667
|% -0,05
|
|Frank
|9,3977
|9,4543
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2878
|2,2993
|% -0,12
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-2,68
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-0,58
|