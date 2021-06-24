***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2021 09:50
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943903
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
18:0510,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3560
En Düşük
10,3104
18:05494,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 494,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6513
|8,6534
|% 0,16
|
|Euro
|10,3365
|10,3492
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0365
|12,0969
|% 0,07
|
|Frank
|9,3815
|9,4380
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2995
|2,3111
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,69
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,02
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,28
|