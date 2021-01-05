***TKURU* *NUHCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
05.01.2021 17:08
***TKURU******NUHCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler NUHCM, TKURU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
NUHCM 1 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E ZEYNEP NURGÜL HELVACIOĞLU 15.000,000
TKURU 2 TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NUSRET YURTER 1.790,040
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897169
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,0920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3944
|% -0,37
|
|Euro
|9,0832
|9,0920
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0370
|10,0873
|% 0,02
|
|Frank
|8,3789
|8,4294
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|7,80
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,05
|
|B. Petrol
|53,56
|53,56
|2,47
|