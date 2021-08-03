***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2021 10:24
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
02.08.2021 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak işbu açıklamamız ile, bağımsız denetim kuruluşu ticari unvanında düzeltme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954315
BIST
10:121.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:128,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,3029
10:129,8837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8610
10:12484,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,97
|Açılış
|: 484,76
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
484,66
BIST En Aktif Hisseler10:12
|IDGYO
|3,63
|9.746.042
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.020.290
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|14.380.008
|% 9,84
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|EMKEL
|2,61
|6.407.831
|% 6,10
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BURVA
|23,78
|2.250.041
|% -4,04
|
|KUYAS
|2,63
|4.866.114
|% -3,66
|
|BURCE
|19,51
|563.215
|% -3,42
|
|EDATA
|13,03
|4.817.686
|% -3,41
|
|SISE
|7,76
|209.121.024
|% 0,52
|
|GARAN
|8,59
|87.621.734
|% 0,47
|
|EREGL
|19,77
|71.244.947
|% 0,36
|
|KARSN
|4,07
|52.187.374
|% -1,21
|
|ASELS
|16,01
|46.438.943
|% -0,19
|
|SISE
|7,76
|209.121.024
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,81
|37.451.252
|% 0,00
|
|KARSN
|4,07
|52.187.374
|% -1,21
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|GARAN
|8,59
|87.621.734
|% 0,47
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3087
|8,3148
|% -0,40
|
|Euro
|9,8646
|9,8837
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,5501
|11,6081
|% -0,06
|
|Frank
|9,1697
|9,2249
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2154
|2,2265
|% -0,17
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,72
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|