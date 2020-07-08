***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19 Haziran 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Kurul ilanında belirttiği esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 27 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857222BIST