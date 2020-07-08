***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.07.2020 17:11
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Kurul ilanında belirttiği esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Söz konusu Esas Sözleşme tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Şirketimizin 27 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857222
BIST
17:00119.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 199,09
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:006,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:007,7890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7890
En Düşük
7,7149
17:00399,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,48
|Açılış
|: 399,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.557.288
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.444.717
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.098.804
|% -9,92
|
|SONME
|8,56
|19.788.188
|% -7,46
|
|FENER
|12,92
|92.901.014
|% -6,24
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,10
|12.698.563
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,28
|2.164.192.833
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.600.222.270
|% 3,13
|
|SISE
|6,51
|1.512.865.484
|% 0,31
|
|GARAN
|8,16
|1.239.809.056
|% -1,92
|
|PETKM
|4,39
|1.133.235.312
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,28
|2.164.192.833
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,29
|1.600.222.270
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.133.235.312
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|448.077.956
|% 0,53
|
|SISE
|6,51
|1.512.865.484
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,39
|
|Frank
|7,2816
|7,3255
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|16,01
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|