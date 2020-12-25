***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.12.2020 18:34
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
Tadil metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895013
BIST
18:051.426
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|KARTN
|94,05
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|VKING
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|% 10,00
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|116,60
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|ALCAR
|333,00
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|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
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|UMPAS
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|281.541
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|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
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|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
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|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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