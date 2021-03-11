***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 3.190.708 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725Transferler-1.326.130 1.326.130 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)861.760 -34.548 -1.193.434 -366.222 -366.222Sermaye Avansı503.424 503.424 503.424Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Transferler-1.193.434 1.193.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.821 -4.667.204 -4.790.025 -4.790.025Sermaye Avansı3.496.576 3.496.576 3.496.576Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.874.463 -592.782Dönem Karı (Zararı)-4.667.204 -1.193.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.278.597 898.396Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 339.414 271.024Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 7 11 12 732.739 259.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 90.333 98.171Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 21 1.116.111 346.675Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 0 -76.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler960.803 -297.744Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -452.343 172.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -52.881 462.700Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.442.032 -988.176Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -4.795 -6.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -10.166 -97.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 6.823 1.708Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 510.924 98.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -18.827 -47.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-459.964 106.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.427.804 -592.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -446.659 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-184.247 -64.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -184.247 -64.970FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.519.865 476.789Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri16 3.496.576 503.424Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.976.711 -3.411Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -23.224YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-538.845 -180.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-538.845 -180.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 659.167 840.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.322 659.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 120.322 659.167Ticari Alacaklar844.471 554.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 844.471 554.944Diğer Alacaklar117.573 47.991İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8 0 21.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 117.573 26.503Stoklar7 1.789.416 3.039.312Peşin Ödenmiş Giderler9 25.779 20.984Diğer Dönen Varlıklar10 597.514 222.429ARA TOPLAM3.495.075 4.544.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.495.075 4.544.827DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 0 16.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar11 1.373.356 1.686.799Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 113.551 751.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.516.907 2.484.500TOPLAM VARLIKLAR5.011.982 7.029.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 118.289Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.607.472 1.061.512Ticari Borçlar318.574 340.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 318.574 340.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 75.386 68.563Diğer Borçlar625.034 114.110İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8 601.393 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 23.641 114.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.981 27.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 120.168 205.047ARA TOPLAM2.755.615 1.935.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.755.615 1.935.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.332.104 3.642.725Uzun Vadeli Karşılıklar79.785 313.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 79.785 313.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.411.889 3.956.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.167.504 5.891.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-155.522 1.137.927Ödenmiş Sermaye16 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı16 4.000.000 503.424Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)704.391 827.212Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)704.391 827.212Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -157.369 -34.548Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.383.417 -3.189.983Net Dönem Karı veya Zararı-4.667.204 -1.193.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-155.522 1.137.927TOPLAM KAYNAKLAR5.011.982 7.029.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.255.102 3.297.596Satışların Maliyeti17 -5.059.249 -3.047.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-804.147 250.012BRÜT KAR (ZARAR)-804.147 250.012Genel Yönetim Giderleri18 -751.531 -543.482Pazarlama Giderleri18 -543.572 -515.211Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -902.170 -75.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 161.159 270.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -564.453 -389.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.404.714 -1.002.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.404.714 -1.002.767Finansman Gelirleri21 0 99.497Finansman Giderleri21 -1.262.490 -366.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.667.204 -1.269.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 76.482Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 76.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.667.204 -1.193.434DÖNEM KARI (ZARARI)-4.667.204 -1.193.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.667.204 -1.193.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-122.821 827.212Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.104.820Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -122.821 -44.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 0 -233.316Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-122.821 827.212TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.790.025 -366.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.790.025 -366.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917582BIST