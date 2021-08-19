***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Transferler-1.193.434 1.193.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)76.423 -1.524.569 -1.448.146 -1.448.146Sermaye Avansı50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 553.424 3.190.708 861.760 41.875 -4.383.417 -1.524.569 -260.219 -260.219Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Transferler-4.667.204 4.667.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)95.545 -817.166 -721.621 -721.621Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -61.824 -9.050.621 -817.166 -877.143 -877.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.779.890 283.104Dönem Karı (Zararı)-817.166 -1.524.569Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.848 1.020.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 143.873 232.733Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 -265.795 -36.642Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 91.330 30.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6-21 121.290 832.791Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 0 -38.931Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.850 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.850 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.509.208 786.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.357.501 7.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -15.861 -26.134Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -212.181 107.298Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -179.126 -16.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.347.396 225.581Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 58.440 -7.122Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 5.940.359 634.737Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 244.381 -20.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-316.699 -118.928Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.779.890 283.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-764.189 -16.865İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -12.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 52.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -816.439 -4.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.061.143 -560.149Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 50.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.061.143 -610.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.442 -293.910NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.442 -293.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.322 659.167DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 74.880 365.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 74.880 120.322Ticari Alacaklar2.130.881 844.471İlişki 6 2.130.881 844.471Diğer Alacaklar133.434 117.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 133.434 117.573Stoklar7 2.269.562 1.789.416Peşin Ödenmiş Giderler9 204.905 25.779Diğer Dönen Varlıklar10 937.822 597.514ARA TOPLAM5.751.484 3.495.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.751.484 3.495.075DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar11 1.995.232 1.373.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 114.841 113.551Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.140.073 1.516.907TOPLAM VARLIKLAR7.891.557 5.011.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 1.607.472Ticari Borçlar1.596.772 318.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.596.772 318.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 133.826 75.386Diğer Borçlar6.565.393 625.034İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 6.565.393 601.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 23.641Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 253.362 8.981Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 143.777 120.168ARA TOPLAM8.693.130 2.755.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.693.130 2.755.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.332.104Uzun Vadeli Karşılıklar75.570 79.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 75.570 79.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.570 2.411.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.768.700 5.167.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-877.143 -155.522Ödenmiş Sermaye16 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı16 4.000.000 4.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)799.936 704.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)799.936 704.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -61.824 -157.369Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.050.621 -4.383.417Net Dönem Karı veya Zararı-817.166 -4.667.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-877.143 -155.522TOPLAM KAYNAKLAR7.891.557 5.011.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.418.318 1.791.387 3.407.611 462.014Satışların Maliyeti17 -4.908.936 -1.960.959 -3.802.745 -603.301TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)509.382 -169.572 -395.134 -141.287BRÜT KAR (ZARAR)509.382 -169.572 -395.134 -141.287Genel Yönetim Giderleri18 -695.321 -186.591 -321.526 -118.462Pazarlama Giderleri18 -347.092 -206.881 -186.165 -80.059Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 0 -53.440 0 4.638Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 70.916 38.078 -104.302 -63.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -162.984 -62.585 -19.668 75.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-625.099 -640.991 -1.026.795 -323.192Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.850 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-622.249 -640.991 -1.026.795 -323.192Finansman Giderleri21 -194.917 -922.509 -39.233 -188.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-817.166 -1.563.500 -1.066.028 -511.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 38.931 0 233.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 38.931 0 233.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476DÖNEM KARI (ZARARI)-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-817.166 -1.524.569 -1.066.028 -278.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,81700000 -1,52500000 0,56800000 2,77100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar95.545 76.423 14.983 -13.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 95.545 97.978 14.983 -14.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 0 -21.555 0 996Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.545 76.423 14.983 -13.782TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-721.621 -1.448.146 -1.051.045 -292.258Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-721.621 -1.448.146 -1.051.045 -292.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959400BIST