***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.09.2020 17:23
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 12/10/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.09.2020
Genel Kurul Tarihi 12.10.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Masaldan İş Merkezi, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:60 Kat:3 Üsküdar/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yeniden yapılanma dahilinde benimsenen strateji ile kurutulmuş gıda faaliyetlerinin, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. (Taze Kuru Net) üzerinden yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların, araçların, demirbaşların, markaların, müşteri portföy listesinin toplam KDV hariç 2.118.000 TL bedel karşılığında nakden ve peşinen Taze Kuru Net'e satış işlemi, ayrıca şirketimizin yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle Taze Kuru Net'in (yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli olarak) mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılması kararı çerçevesinde, pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında bilgilendirilmesi.
4 - Ayrılma hakkının kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 15- TL (Onbeş Türk Lirası) bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
5 - Şirket'in aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların SPK lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporundaki değer üzerinden KDV hariç 1.400.000 TL, Şirket aktifinde kayıtlı olan araçların KDV hariç 308.000 TL, demirbaşların KDV hariç 160.000 TL, markaların KDV hariç 25.000 TL ve Şirket müşteri portföy listesinin ise KDV hariç 225.000 TL bedel karşılığında nakden ve peşinen ilişkili tarafımız Taze Kuru Net'e satışı ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek karara bağlanması,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 genel kurul gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 10 /09/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 12/10/2020 saat 11:00'da Masaldan İş Merkezi, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:60 Kat:3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde ekte belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874445
BIST