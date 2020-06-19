***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
19.06.2020 15:28
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
2019 yılına ilişkin kar payı açıklamasının yapılabilmesi için 2017 yılı kar payı bildirim süreci iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852016
BIST
15:50113.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.299,89
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
15:506,8435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8377
15:507,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
15:50382,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,38
|Açılış
|: 382,25
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.018.808
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,01
|44.283.976
|% 7,51
|
|TCELL
|17,35
|1.713.556.695
|% 6,90
|
|IHYAY
|1,25
|119.308.987
|% 6,84
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|SANEL
|5,22
|26.999.164
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.181.458
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.319.567
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,12
|2.470.805.097
|% 2,63
|
|TCELL
|17,35
|1.713.556.695
|% 6,90
|
|ASELS
|32,96
|920.459.732
|% 1,10
|
|TSPOR
|7,89
|715.927.763
|% -1,99
|
|GARAN
|8,18
|664.800.097
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,12
|2.470.805.097
|% 2,63
|
|EKGYO
|1,88
|356.656.332
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|196.205.977
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,97
|249.441.407
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|501.130.760
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4778
|8,5203
|% -0,17
|
|Frank
|7,1909
|7,2342
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|12,54
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.502
|16,00
|
|Tam
|2.554
|2.566
|14,40
|
|Yarım
|1.245
|1.255
|8,00
|
|Çeyrek
|624
|628
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,65
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|1,20
|
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