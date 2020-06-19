***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2019 yılına ilişkin kar payı açıklamasının yapılabilmesi için 2017 yılı kar payı bildirim süreci iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852016BIST