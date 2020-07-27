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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dönem zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862064


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PKENT 717,30 284.051 % 10,00  
DESA 6,49 17.808.048 % 10,00  
BJKAS 2,86 31.989.519 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.688.098 % 10,00  
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Alış Satış %  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7842 8,8282 % 0,56  
Frank 7,3965 7,4411 % -0,16  
Riyal 1,8214 1,8306 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 32,24  
Altın Gr. 426 426 7,03  
Cumhuriyet 2.858 2.902 70,00  
Tam 2.870 2.890 95,10  
Yarım 1.393 1.410 43,40  
Çeyrek 699 706 21,70  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 1,40  
Gümüş Gr. 5,32 5,32 0,30  
B. Petrol 43,70 43,70 -0,08  
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