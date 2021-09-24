***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.09.2021 18:49
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye tavanı ve süresini içeren esas sözleşme tadilinin 2020 yılı olağan genel kurulunda kabulü.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.09.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili 24.09.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965244
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
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|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.376
18:058,8447
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0510,3824
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05499,03
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
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|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
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|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
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|210,10
|8.440.780
|% 10,00
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|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
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|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
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|NUGYO
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|113.146.211
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|KTSKR
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|% -9,82
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|AGYO
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|DZGYO
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|THYAO
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|% 2,18
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|KIMMR
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|940.249.801
|% -4,96
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|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
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|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8468
|8,8481
|% 0,98
|
|Euro
|10,3738
|10,3813
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0770
|12,1375
|% 0,76
|
|Frank
|9,5347
|9,5922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% 1,02
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.753
|1.754
|10,60
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|Altın Gr.
|499
|499
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
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|Çeyrek
|794
|812
|9,01
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|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
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|B. Petrol
|77,82
|77,82
|0,59
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