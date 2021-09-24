***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye tavanı ve süresini içeren esas sözleşme tadilinin 2020 yılı olağan genel kurulunda kabulü.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.09.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili 24.09.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965244BIST