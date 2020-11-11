***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2020 15:54
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4591 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887938
BIST
15:531.273
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 29,93
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.278
En Düşük
1.248
15:537,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -3,31%
|| -0,2700
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8752
15:539,2803
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -0,3540
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2707
15:53477,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -13,05
|Açılış
|: 477,98
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
474,88
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KLGYO
|2,55
|104.694.399
|% 25,42
|
|MARTI
|3,19
|31.797.494
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.772.929
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|55.977.362
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.848.513
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,34
|6.299.652.561
|% 7,47
|
|KRDMD
|3,91
|2.043.016.393
|% 4,83
|
|THYAO
|11,48
|2.041.207.770
|% -0,17
|
|HALKB
|5,49
|1.989.879.108
|% 6,81
|
|VAKBN
|4,67
|1.632.872.608
|% 7,36
|
|GARAN
|8,34
|6.299.652.561
|% 7,47
|
|YKBNK
|2,80
|1.416.721.163
|% 9,80
|
|KRDMD
|3,91
|2.043.016.393
|% 4,83
|
|HALKB
|5,49
|1.989.879.108
|% 6,81
|
|VAKBN
|4,67
|1.632.872.608
|% 7,36
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8781
|7,8860
|% -3,31
|
|Euro
|9,2688
|9,2803
|% -3,67
|
|Sterlin
|10,4721
|10,5246
|% -2,78
|
|Frank
|8,6169
|8,6689
|% -2,87
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% -2,67
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|0,50
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-14,17
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-101,00
|
|Tam
|3.175
|3.261
|-102,70
|
|Yarım
|1.535
|1.577
|-49,68
|
|Çeyrek
|770
|789
|-24,84
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|1,09
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
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16:03GEDZA
Yüzde 5.50 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 982, 352 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 69 artarak (% 3.18 ) 1, 416
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16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, KRDMD
-
16:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KRDMD
-
16:01XU100
Endeks 1, 274 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 49 üstünde . İşlem hacmi 34, 029.00 milyon TL de