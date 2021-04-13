***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.04.2021 14:57
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.04.2021 tarih ve BİAŞ-2-1557 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927385
BIST
16:151.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:158,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:159,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:15455,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,81
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,99
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|MTRKS
|49,56
|6.455.388
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.152.816
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.522.520
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.148.326
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.964.052
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.165.064
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.367.688
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,39
|1.403.334.667
|% 6,04
|
|GARAN
|6,70
|948.520.356
|% 1,21
|
|FENER
|32,68
|581.692.331
|% 4,41
|
|THYAO
|11,76
|564.127.763
|% -1,75
|
|KRDMD
|7,41
|560.469.239
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|465.908.582
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|280.987.336
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,07
|434.637.252
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|948.520.356
|% 1,21
|
|EREGL
|17,39
|1.403.334.667
|% 6,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1575
|8,1610
|% 0,14
|
|Euro
|9,7377
|9,7418
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1450
|11,2009
|% -0,20
|
|Frank
|8,8072
|8,8603
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,05
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
|