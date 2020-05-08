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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.05.2020 18:41
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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

08.05.2020 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55TL fiyattan 5000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TKURU.IS sermayesindeki payım 08.05.2020 tarihi itibariyle %61,86 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
                                                 Saygılarımla
                                              Nusret YURTER
                                          Yönetim Kurulu Başkanı
    İşlem Tarihi
    Alım İşlemine Konu  Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
    Satım İşlemine Konu  Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
    İşlemlerin Net  Nominal Tutarı (TL)
    Sahip Olunan  Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
    Sahip Olunan  Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
    Sahip Olunan  Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
    Sahip Olunan Oy  Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
    Sahip Olunan  Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
    Sahip Olunan Oy  Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)

      08.05.2020
 
    0
    5.000
    5.000
    623.684
    618.684
    %62,36
    %62,36
    %61,86
    %61,86






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843796


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KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.497 2.555 -13,80  
Tam 2.571 2.622 -14,20  
Yarım 1.255 1.282 -6,90  
Çeyrek 625 641 -3,50  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 0,17  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
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