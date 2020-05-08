***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.05.2020 tarihinde TAZE KURU GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55TL fiyattan 5000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TKURU.IS sermayesindeki payım 08.05.2020 tarihi itibariyle %61,86 sınırına ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.SaygılarımlaNusret YURTERYönetim Kurulu Başkanıİşlem TarihiAlım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08.05.20205.0005.000623.684618.684%62,36%62,36%61,86%61,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843796BIST