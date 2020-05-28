***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine M. Celaleddin Rumi GOKCEK'in seçilmesine karar verilmiştir.Hüseyin Avni METİNKALE, M. Celaleddin Rumi GOKÇEK ve Selim İMAN 'dan herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847122BIST