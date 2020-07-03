***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 16:16
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Levent TAŞÇI'nın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854398
BIST
16:02115.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -960,68
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.922
16:026,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
16:027,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
16:02392,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 392,13
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.976.540
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.464.157
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.363.044
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|62,70
|17.198.948
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|CMENT
|25,16
|10.535.103
|% -5,34
|
|THYAO
|11,91
|766.568.795
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|724.121.919
|% 4,85
|
|ODAS
|2,62
|617.081.565
|% 2,75
|
|GARAN
|8,21
|612.023.525
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,03
|544.584.839
|% -1,93
|
|SKBNK
|1,56
|457.399.218
|% 4,00
|
|IEYHO
|1,05
|311.307.064
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,03
|544.584.839
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,79
|434.455.715
|% 1,70
|
|ODAS
|2,62
|617.081.565
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5285
|8,5713
|% 0,10
|
|Frank
|7,2293
|7,2729
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8254
|1,8345
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,56
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:16KRDMB
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 316, 218 adet işlem
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16:15KRDMB
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 251 adet işlem
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16:14XU100
Endeks 116, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 15, 185.00 milyon TL de
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16:11KRDMB
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 109, 426 adet işlem
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16:10CMENT
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 649 adet işlem