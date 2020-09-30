***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 20:48
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/61 sayılı bülteninde yer alan açıklamaya göre
"Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 02.09.2020 tarihli başvurusu ile Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, tamamı nakden karşılanmak üzere %900 oranında artırılarak 10.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir."
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877580
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0774
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0889
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05469,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -7,06
|Açılış
|: 469,34
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7385
|7,7436
|% -0,94
|
|Euro
|9,0625
|9,0792
|% -1,08
|
|Sterlin
|9,9483
|9,9982
|% -0,63
|
|Frank
|8,3612
|8,4116
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0551
|2,0655
|% -1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-9,82
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|-0,28
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|0,45
|