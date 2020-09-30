***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/61 sayılı bülteninde yer alan açıklamaya göre"Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 02.09.2020 tarihli başvurusu ile Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, tamamı nakden karşılanmak üzere %900 oranında artırılarak 10.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 9.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir."Sayın pay sahiplerimize duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877580BIST