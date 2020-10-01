***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Eylül 2020 tarihli Özel Durum açıklamamıza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2020 tarihli sermaye artırımı başvurusunun reddi kararının değerlendirilmesi neticesinde, şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.10.2020 tarihli kararı ile, bu aşamada yeni bir sermaye artırımı kararı alınmamasına karar verilmiştir. Taze Kuru Gıda San.ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877852BIST