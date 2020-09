***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Taslak izahname ile SPK başvurusunun yapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 59.488,99 535.400,910 900,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKGD00025 NâmaB Grubu, TKURU, TRETKGD00017 940.511,01 8.464.599,090 900,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.000.000 9.000.000,000 900,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bedelli sermaye artırım süresinin sonunda satış süresi içerisinde satılamayan payların tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni Metinkale'ye satılmasıPara Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi ve amacıylaŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve payların nevi" başlıklı XI.'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 10.000.000,00 TL (on milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %900 oranında artırılarak, 10.000.000,00 TL (On milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına, Arttırılan 9.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 9.000.000 adet payın sermaye oranlarına göre A ve B grubu olarak hamiline ve nama yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına, İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,7. Bedelli sermaye artırım süresinin sonunda satış süresi içerisinde satılamayan payların tamamının verdiği satın alma taahhüdü çerçevesinde Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni Metinkale'ye satılmasına,8. Sermaye artırım süreci ve ihraç edilecek payların iş bu karar ve ilgili mevzuatta belirlenen esas ve sürelerde satılması hususunda Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasınaİş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemler dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halka Arz Geliri Kullanım Raporu.pdfEK: 2 izahname.pdf