***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.09.2020 15:53
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanımı ile ilgili rapor ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulur.
Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873140
BIST
16:431.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,64
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:437,4421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:438,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:43464,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,13
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,88
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:42
|DGATE
|10,78
|33.399.080
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.788.332
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.915.155
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|DOGUB
|3,95
|112.925.631
|% -7,28
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|GSRAY
|3,58
|1.406.499.484
|% 2,87
|
|ASELS
|17,12
|1.076.748.376
|% 3,13
|
|TSPOR
|5,70
|987.577.145
|% 3,07
|
|BJKAS
|3,51
|877.771.626
|% 2,93
|
|FENER
|32,78
|736.511.942
|% 5,67
|
|GSRAY
|3,58
|1.406.499.484
|% 2,87
|
|BJKAS
|3,51
|877.771.626
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,72
|330.458.798
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,70
|987.577.145
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,04
|264.321.566
|% -0,49
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4374
|7,4428
|% 0,81
|
|Euro
|8,8151
|8,8228
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8538
|9,9032
|% 0,28
|
|Frank
|8,1395
|8,1885
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,81
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|2,21
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|18,60
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|9,00
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,76
|