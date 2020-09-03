***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artışından elde edilecek fonun kullanımı ile ilgili rapor ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulur.Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873140BIST