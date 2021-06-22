***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 57.04 A VE B Bağımsız Üye DeğilM. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943645BIST