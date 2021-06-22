Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2021 21:36



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 57.04 A VE B Bağımsız Üye Değil
M. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943645


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.410
Değişim :  0,81% |  11,33
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.399  
En Yüksek
1.411 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 10,57 164.709.827 % 9,99  
TKURU 168,40 5.964.630 % 9,99  
OZBAL 11,13 21.616.220 % 9,98  
SEKFK 6,62 27.726.096 % 9,97  
ISKPL 30,08 56.176.574 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6466 8,6581 % -1,28  
Euro 10,3331 10,3488 % -1,04  
Sterlin 12,0379 12,0982 % -1,20  
Frank 9,3916 9,4482 % -1,30  
Riyal 2,3002 2,3117 % -1,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -4,19  
Altın Gr. 495 495 -7,52  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -33,00  
Tam 3.273 3.357 -31,82  
Yarım 1.582 1.624 -15,39  
Çeyrek 793 812 -7,70  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 -0,13  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 -0,13  
B. Petrol 74,91 74,91 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru