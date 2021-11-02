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***TKY* *COSMO*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

02.11.2021 11:17



***TKY******COSMO*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [COSMO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakden ve toplam 494.694 TL nominal tutarda, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, tahsisli olarak  164.898 TL nominal tutarda Hakan ERTAÇ'a, 164.898 TL nominal tutarda Sıtkı Murat AŞIK'a ve 164.898 TL nominal tutarda Mehmet AKÇAY'a satılacak payların toptan alış-satış işlemleri kurumumuz aracılığıyla (Turkish Yatırım) yapılacaktır.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Satışa konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsada İşlem Gören nitelikte" ihraç edilecektir.
Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak 10,78 TL olarak tespit edilmiştir.
Satış işleminin 04.11.2021tıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecektir.
            
02 Kasım 2021'de Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, başvuru dilekçesi Ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973918


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Yarım 1.766 1.812 19,28  
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