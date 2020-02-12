***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.02.2020 08:42
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.02.2020
ALIM
500,00 3.215,00
10.02.2020
SATIM
750,00
4.760,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818519
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0296
En Düşük
6,0091
18:056,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5807
En Düşük
6,5614
18:05303,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 303,32
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
302,92
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7832
|7,8222
|% 0,12
|
|Frank
|6,1494
|6,1865
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6016
|1,6096
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-3,76
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,98
|54,98
|0,97
|
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