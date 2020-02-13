***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.02.2020 12:25
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.02.2020
ALIM
500,00 3.050,00
12.02.2020
SATIM
750,00
4.610,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818770
BIST
14:20119.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -84,68
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
14:206,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0617
En Düşük
6,0401
14:206,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
14:20306,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,12
|Açılış
|: 306,78
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,05
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.718.877
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.088.593
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|TSPOR
|4,52
|511.426.941
|% 14,43
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|RYGYO
|9,84
|44.705.769
|% -7,34
|
|ASELS
|28,30
|1.111.634.146
|% 1,07
|
|THYAO
|14,83
|971.725.953
|% 0,07
|
|TSPOR
|4,52
|511.426.941
|% 14,43
|
|SASA
|10,52
|454.644.574
|% 10,16
|
|TUPRS
|112,40
|399.229.906
|% -2,26
|
|ISGYO
|1,99
|239.864.494
|% 4,19
|
|TSPOR
|4,52
|511.426.941
|% 14,43
|
|IHLAS
|0,89
|82.091.009
|% 1,14
|
|TSKB
|1,36
|104.223.943
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|201.450.119
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8442
|7,8835
|% 0,42
|
|Frank
|6,1724
|6,2096
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|8,07
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,31
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,92
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,59
|