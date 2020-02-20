***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2020 09:40
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.02.2020
ALIM
750,00 3.965,00
19.02.2020
SATIM
500,00
2.635,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820232
BIST
11:56118.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.008,47
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.019
11:566,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:566,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:56315,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 315,29
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,35
|90.369.497
|% 12,79
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,78
|63.708.592
|% 7,78
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,11
|8.164.841
|% 6,43
|
|VERTU
|5,38
|23.225.759
|% -18,48
|
|HUBVC
|28,62
|29.760.264
|% -12,42
|
|ESCOM
|2,83
|9.161.087
|% -11,29
|
|VKING
|2,94
|1.583.846
|% -10,64
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|ASELS
|29,12
|600.830.046
|% -2,22
|
|BJKAS
|3,58
|587.419.316
|% 1,70
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|FENER
|18,70
|450.352.981
|% -3,81
|
|THYAO
|14,74
|390.974.769
|% -1,07
|
|BJKAS
|3,58
|587.419.316
|% 1,70
|
|CEMAS
|1,30
|179.310.586
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|ODAS
|2,14
|149.374.950
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,23
|83.329.964
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8306
|7,8699
|% -0,11
|
|Frank
|6,1722
|6,2093
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6198
|1,6279
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,00
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,95
|58,95
|-0,17
|
Seans Raporu
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12:08YYAPI
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 453, 629 adet işlem
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12:07KUYAS
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 072, 742 adet işlem
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12:06BOSSA
Yüzde -9.23 oranında düşüşle 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 240 adet işlem
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12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -802, 84 kaybederek (% -0.56 ) 141, 925
-
12:05XU100
Endeks 118, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 3, 701.00 milyon TL de