***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.04.2020 08:40
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.04.2020
ALIM
1.717,00 5.982,50
01.04.2020
SATIM
1.317,00
4.537,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834052
BIST
10:0290.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.154,35
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:026,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0304
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:027,3180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0400
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:02341,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,13
|Açılış
|: 341,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|PETKM
|3,66
|45.902.391
|% 9,91
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|KRONT
|14,01
|185.773
|% -9,90
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,90
|131.706
|% -7,35
|
|GEDIK
|16,75
|8.476
|% -6,69
|
|AKBNK
|5,47
|294.426.491
|% 0,00
|
|ANACM
|3,20
|65.717.875
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|45.902.391
|% 9,91
|
|ALGYO
|11,36
|35.635.419
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,37
|23.558.709
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,47
|294.426.491
|% 0,00
|
|ANACM
|3,20
|65.717.875
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|45.902.391
|% 9,91
|
|RHEAG
|1,77
|13.480.407
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,37
|23.558.709
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2304
|8,2717
|% -0,43
|
|Frank
|6,8554
|6,8967
|% -0,86
|
|Riyal
|1,7630
|1,7719
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|0,61
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,14
|14,18
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,02
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|2,71
|