***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.04.2020 08:35
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.04.2020
ALIM
1.500,00 5.745,00
07.04.2020
SATIM
750,00
2.915,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836277
BIST
11:2492.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,75
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
92.010
11:246,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:247,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:24360,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,19
|Açılış
|: 360,78
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.026.326
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|39.813.632
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|11.941.872
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|MAALT
|64,45
|2.733.047
|% -6,12
|
|THYAO
|9,54
|281.457.796
|% 0,10
|
|ASELS
|24,44
|280.564.895
|% 0,16
|
|PGSUS
|41,06
|263.698.205
|% 1,94
|
|GARAN
|7,82
|190.878.178
|% 0,13
|
|SASA
|8,76
|169.203.930
|% -2,01
|
|GSRAY
|2,31
|112.943.126
|% -1,28
|
|IHLGM
|1,02
|43.047.565
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,40
|134.490.062
|% 0,89
|
|TRGYO
|2,34
|75.179.893
|% 3,08
|
|THYAO
|9,54
|281.457.796
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3311
|8,3729
|% 0,13
|
|Frank
|6,9559
|6,9978
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|2,44
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,27
|32,27
|0,40
|