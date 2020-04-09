***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.04.2020 09:28
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.04.2020
ALIM
500,00 1.860,00
08.04.2020
SATIM
750,00
2.812,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836797
BIST
13:4994.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 1.193,72
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:496,7121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0593
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
13:497,3037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0664
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
13:49360,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,30
|Açılış
|: 360,44
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.543.997
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.238.993
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.642.762
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|953.347
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,22
|16.350.842
|% -4,75
|
|ETYAT
|1,51
|6.292.806
|% -3,82
|
|IHEVA
|2,56
|52.134.726
|% -3,76
|
|AYCES
|17,39
|711.794
|% -3,39
|
|GARAN
|8,02
|475.530.042
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,60
|404.126.888
|% 3,17
|
|ECILC
|4,59
|397.416.559
|% 6,99
|
|ASELS
|25,16
|383.178.072
|% 0,64
|
|THYAO
|9,73
|362.897.067
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,60
|404.126.888
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|214.726.614
|% 2,12
|
|ECILC
|4,59
|397.416.559
|% 6,99
|
|TSPOR
|3,96
|254.655.578
|% 7,03
|
|IHLAS
|0,58
|36.503.167
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3524
|8,3943
|% -0,05
|
|Frank
|6,9121
|6,9538
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7874
|1,7964
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|16,99
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,21
|34,21
|1,37
|