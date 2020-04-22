***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.04.2020 08:54
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.04.2020
ALIM
750,00 4.852,50
21.04.2020
SATIM
750,00
5.017,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839717
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9693
18:057,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5645
18:05378,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
379,67
En Düşük
377,00
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5554
|8,5983
|% 0,08
|
|Frank
|7,1724
|7,2156
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8559
|1,8653
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.487
|3,00
|
|Tam
|2.492
|2.551
|3,10
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|1,50
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,02
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Seans Raporu
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