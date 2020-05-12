***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.05.2020 08:21
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.05.2020
ALIM
1.250,00 12.535,00
11.05.2020
SATIM
1.250,00
12.702,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844285
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0493
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
18:057,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
18:05385,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,48
|Açılış
|: 385,55
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
384,80
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,01
|6.075.441
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6691
|8,7126
|% -0,32
|
|Frank
|7,2232
|7,2667
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|2,11
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.531
|-6,30
|
|Tam
|2.553
|2.597
|-6,50
|
|Yarım
|1.246
|1.270
|-3,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,23
|