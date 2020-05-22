***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.05.2020 08:36
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.05.2020
ALIM
2.807,00 36.498,72
21.05.2020
SATIM
2.307,00
30.129,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846406
BIST
11:04102.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -123,83
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:046,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:047,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:04380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.721.577
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,95
|83.171.811
|% 8,91
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.123.253
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.751.239
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.503.934
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,40
|240.380.768
|% 0,38
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|THYAO
|11,11
|126.379.042
|% -0,09
|
|GARAN
|7,55
|120.960.916
|% -0,66
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.149.053
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,69
|64.277.545
|% 1,51
|
|SNGYO
|1,14
|25.917.177
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8060
|1,8150
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
|