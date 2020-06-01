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***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

01.06.2020 08:44
GÜNCEL HABERLER


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BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:34106.675
Değişim :  1,09% |  1.154,57
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.113 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 24,88 63.817 % 9,99  
PENGD 4,08 81.975.194 % 9,97  
MNDRS 2,34 65.740.731 % 9,86  
DAGHL 7,47 1.642.782 % 9,85  
GSDDE 4,26 5.387.054 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4239 8,4661 % 0,33  
Frank 7,0778 7,1205 % 0,21  
Riyal 1,8095 1,8186 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 9,23  
Altın Gr. 381 381 1,97  
Cumhuriyet 2.468 2.499 25,20  
Tam 2.540 2.568 18,30  
Yarım 1.240 1.253 12,60  
Çeyrek 620 627 6,30  
Gümüş.Ons 18,11 18,15 0,26  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,07  
B. Petrol 37,78 37,78 -0,06  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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