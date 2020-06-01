TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|PENGD
|4,08
|81.975.194
|% 9,97
|MNDRS
|2,34
|65.740.731
|% 9,86
|DAGHL
|7,47
|1.642.782
|% 9,85
|GSDDE
|4,26
|5.387.054
|% 9,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4239
|8,4661
|% 0,33
|Frank
|7,0778
|7,1205
|% 0,21
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,23
|Altın Gr.
|381
|381
|1,97
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|25,20
|Tam
|2.540
|2.568
|18,30
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,60
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,26
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,06
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem