***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.06.2020 08:44
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.06.2020
ALIM
1.000,00 12.985,00
02.06.2020
SATIM
1.175,00
15.296,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848669
BIST
10:05108.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 763,89
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.096
En Düşük
108.758
10:056,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:057,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5502
En Düşük
7,4561
10:05372,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 372,42
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|EGCEY
|0,92
|58.521
|% 9,52
|
|RTALB
|18,92
|3.982.925
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.208.471
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|TACTR
|4,80
|123.178
|% -5,88
|
|GARAN
|8,16
|28.444.797
|% 1,24
|
|ASELS
|32,54
|26.834.599
|% -0,25
|
|EREGL
|8,36
|9.198.642
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,74
|7.036.562
|% 1,75
|
|ISFIN
|4,04
|6.054.223
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,74
|7.036.562
|% 1,75
|
|GARAN
|8,16
|28.444.797
|% 1,24
|
|TSKB
|1,14
|2.967.507
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,69
|2.814.086
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|2.226.535
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4431
|8,4854
|% 0,73
|
|Frank
|6,9632
|7,0051
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7856
|1,7945
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,59
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.444
|-12,10
|
|Tam
|2.483
|2.507
|-12,20
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-6,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,76
|