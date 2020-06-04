***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.06.2020 08:34
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.06.2020
ALIM
751,00 10.408,86
03.06.2020
SATIM
751,00
10.463,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848937
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7591
En Düşük
6,7128
18:057,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5879
En Düşük
7,5332
18:05370,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,30
|Açılış
|: 370,25
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,39
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4466
|8,4890
|% -0,02
|
|Frank
|6,9998
|7,0420
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7942
|1,8032
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|3,57
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.439
|12,10
|
|Tam
|2.477
|2.509
|12,40
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,00
|
|Çeyrek
|604
|612
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,26
|39,26
|-0,53
|