***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.06.2020 10:00
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.06.2020
ALIM
478,00 6.441,24
12.06.2020
SATIM
1.500,00
20.267,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851145
BIST
12:43109.605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -230,53
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:436,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8415
En Düşük
6,8141
12:437,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:43377,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,17
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.083.376
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.306.737
|% 9,96
|
|RTALB
|33,14
|4.560.031
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.380.994
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|467.907.140
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|THYAO
|12,66
|384.455.193
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|298.549.208
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|118.739.585
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,74
|183.319.050
|% 0,37
|
|PETKM
|3,94
|263.937.041
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5389
|8,5818
|% 0,22
|
|Frank
|7,1579
|7,2010
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-16,01
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|-0,46
|