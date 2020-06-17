***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.06.2020 08:32
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.06.2020
ALIM
1.522,00 20.059,66
15.06.2020
SATIM
1.250,00
16.638,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851471
BIST
11:19111.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 285,39
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:196,8419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:197,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:19378,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,47
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,68
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|83.653.880
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|4.943.739
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|31.749.753
|% 9,94
|
|EKIZ
|14,27
|2.036.500
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|31.285.089
|% -9,83
|
|DAGHL
|9,20
|1.236.106
|% -9,63
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|GARAN
|8,21
|258.103.440
|% 0,00
|
|ECILC
|6,26
|254.286.734
|% 2,62
|
|ASELS
|32,46
|232.453.525
|% -0,18
|
|ODAS
|2,18
|178.024.111
|% 1,40
|
|TRGYO
|3,38
|168.886.627
|% 5,62
|
|IHLAS
|0,82
|100.750.590
|% 3,80
|
|ODAS
|2,18
|178.024.111
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,93
|157.214.740
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|145.058.660
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,59
|114.317.860
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5698
|8,6127
|% -0,18
|
|Frank
|7,1714
|7,2146
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,50
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.481
|0,30
|
|Tam
|2.532
|2.550
|0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|0,20
|
|Çeyrek
|619
|623
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|0,16
|
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