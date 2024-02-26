***TKY* *TKYAT*** TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2024 11:06
***TKY******TKYAT*** TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2023 Tarih ve 41 Sayılı toplantısında (Karar N877)
Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsüne sahip portföy aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerinin Kurul karar tarihi itibarıyla iptal edilmesine, Kurul karar tarihi itibarıyla "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak karar verildiği bildirilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen " Kısmi Yetkili Aracı KurumYetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.
İşbu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında tebliğ 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251836
BIST
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11:279.358
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -15,90
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2731,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0721
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2733,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1320
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:272.036,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,85
|Açılış
|: 2.036,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:27
|NETAS
|86,35
|135.755.641
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|5.512.914
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|573.364.958
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|27.242.598
|% 9,98
|
|AYCES
|1.023,00
|415.100.839
|% -7,92
|
|ARASE
|72,00
|285.596.773
|% -6,01
|
|OZGYO
|6,74
|111.902.862
|% -5,73
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,30
|410.185.073
|% -5,04
|
|THYAO
|285,75
|5.500.760.038
|% -0,26
|
|MIATK
|75,55
|2.601.957.602
|% 7,77
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|REEDR
|66,30
|2.145.684.189
|% 9,14
|
|ISCTR
|28,36
|2.599.602.150
|% -1,32
|
|EKGYO
|11,29
|1.027.927.286
|% -2,92
|
|ZOREN
|5,84
|446.724.769
|% -1,35
|
|YKBNK
|23,52
|1.227.632.282
|% -2,81
|
|EREGL
|46,10
|2.300.759.740
|% -0,86
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1050
|31,1112
|% 0,23
|
|Euro
|33,7210
|33,7546
|% 0,39
|
|Sterlin
|39,3045
|39,5017
|% 0,25
|
|Frank
|35,1857
|35,3976
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2697
|8,3112
|% 0,22
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|891,71
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,45
|968,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,41
|2.034,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:43EDATA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 028, 162 adet işlem
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, YKBNK, AKBNK
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11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, FROTO
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11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 6 kaybederek (% -0.51 ) 8, 179
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11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PATEK, YAYLA, NETAS, LMKDC, EUYO, PKENT, GEREL, MANAS, KLSER