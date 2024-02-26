***TKY* *TKYAT*** TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY******TKYAT*** TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2023 Tarih ve 41 Sayılı toplantısında (Karar N877)Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" statüsüne sahip portföy aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerinin Kurul karar tarihi itibarıyla iptal edilmesine, Kurul karar tarihi itibarıyla "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak karar verildiği bildirilmiştir.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen " Kısmi Yetkili Aracı KurumYetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.İşbu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında tebliğ 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251836BIST