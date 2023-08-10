***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTurkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak-30 Haziran 2023 Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183961BIST