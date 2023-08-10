***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.08.2023 18:17
***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2023
Karar Sayısı
2023 /28
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
İstanbul 10 Ağustos 2023
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Eskişehir Yolu 8.Km. N156
06530 ANKARA
01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09 / 08 / 2023
KARAR SAYISI : 2023 /28
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1 İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Seri II, 14.1 No' lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş ve ilişikte sunulan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
Raporun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya kalınan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
beyan ve arz ederiz.
Saygılarımızla,
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tevfik Metin AYIŞIK Kani PEKYAVAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Müdür
Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183964
BIST