***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2023Karar Sayısı2023 /28SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıİstanbul 10 Ağustos 2023SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NAEskişehir Yolu 8.Km. N15606530 ANKARA01.01.2023 – 30.06.2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 09 / 08 / 2023KARAR SAYISI : 2023 /28SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1 İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Seri II, 14.1 No' lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş ve ilişikte sunulan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.Raporun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya kalınan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,beyan ve arz ederiz.Saygılarımızla,TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tevfik Metin AYIŞIK Kani PEKYAVAŞYönetim Kurulu Üyesi ve MüdürGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183964BIST