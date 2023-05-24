***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.05.2023 14:14
***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 97.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Ek Açıklamalar
Kurumumuzun 23.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında 97.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 24.05.2023 tarihinde, bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153327
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -48,96
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0121,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1019
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:01
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|247.054.935
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.372.385
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.876.949
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|166.048.176
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,10
|220.168.302
|% -6,77
|
|SDTTR
|111,90
|408.511.369
|% -5,89
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EUPWR
|79,00
|1.467.395.492
|% 1,22
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|ODAS
|5,80
|683.676.054
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8854
|19,8959
|% 0,20
|
|Euro
|21,4712
|21,5035
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,43
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.643
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.315
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,05
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16TATGD
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 263 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
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16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem