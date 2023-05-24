***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 97.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.05.2023Ek AçıklamalarKurumumuzun 23.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında 97.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 24.05.2023 tarihinde, bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153327BIST