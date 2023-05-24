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***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.05.2023 14:14
***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 97.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023

Ek Açıklamalar
Kurumumuzun 23.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında 97.000.000 TL'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 24.05.2023 tarihinde, bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153327


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