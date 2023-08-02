***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 17:40
***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Faaliyet izinlerimizden kısmen feragat etme başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih 41 sayılı toplantısında Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ) 58'inci maddesi uyarınca olumlu karşılanarak, portföy aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerimizin Kurul karar tarihi itibariyle iptal edilmesine ve Aracı Kurumumuzun Kurul karar tarihi itibariyle ‘'kısmi yetkili aracı kurum'' olarak aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179919
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0267
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0775
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.678,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.678,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9541
|26,9624
|% 0,10
|
|Euro
|29,5211
|29,5307
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1955
|34,3669
|% -0,35
|
|Frank
|30,6139
|30,7983
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1636
|7,1996
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,29
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.983
|11.084
|-47,00
|
|Yarım
|5.496
|5.568
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,58
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-1,93
|