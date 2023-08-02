***TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet izinlerimizden kısmen feragat etme başvurumuzun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih 41 sayılı toplantısında Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ) 58'inci maddesi uyarınca olumlu karşılanarak, portföy aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerimizin Kurul karar tarihi itibariyle iptal edilmesine ve Aracı Kurumumuzun Kurul karar tarihi itibariyle ‘'kısmi yetkili aracı kurum'' olarak aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179919BIST